Juventus la nuova squadra di Tudor David e news

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Igor Tudor in panchina, puntando su talenti di livello come Jonathan David, il giovane attaccante canadese appena approdato a parametro zero. Con il rinnovo di Tudor e un mercato estivo ricco di sorprese, i bianconeri vogliono tornare protagonisti in Italia e in Europa. Scopriamo insieme le ultime news su questa rivoluzione targata Juventus!

La Juventus ha aperto il calciomercato estivo 2025 con un colpo importante: Jonathan David, uno dei parametri zero più ambiti in Europa. L’attaccante canadese, ex Lille, rappresenta il primo tassello della squadra guidata da Igor Tudor, confermato con un rinnovo pluriennale dalla dirigenza bianconera. La nuova gestione, sotto la supervisione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, la nuova squadra di Tudor, David e news

In questa notizia si parla di: juventus - squadra - tudor - david

Juventus, Kalulu: "Non volevo finire così la stagione. Tiferò per la squadra" - La stagione di Pierre Kalulu si conclude amaramente, con la squalifica che lo tiene lontano dal campo nelle ultime due partite della Juventus.

Juventus, l’ultima idea di mercato è Xhaka: sarebbe il colpo giusto? La Juventus vuole ricostruire il motore della squadra di Igor Tudor e pensa a Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, già nel mirino del Milan nelle scorse settimane. La rivoluzione del centr Vai su Facebook

Che #Juve sarebbe con #Sancho e #David: la clamorosa formazione di #Tudor Vai su X

Calciomercato Juventus, da David alle prime certezze: come giocherebbe oggi la squadra di Tudor; Che Juve sarebbe con Sancho e David: la clamorosa formazione di Tudor; “David vero uomo squadra, Tudor lo sfrutterà al meglio”: Gourvennec ‘istruisce’ la Juve.

Juventus, Vlahovic andrà via. Le certezze sono Yildiz e Jonathan David, nel mirino Sancho e Adeyemi - È ancora un cantiere aperto l'attacco di Tudor, che però può contare sul baby fenomeno Yildiz e il nuovo bomber Jonathan David. Riporta msn.com

Chi è Jonathan Clauss, l’ultima idea della Juventus per il dopo Weah: Tudor lo conosce bene - Con Weah in uscita direzione OM, la Juventus lavora per non farsi trovare impreparata: sondaggio per Jonathan Clauss del Nizza. Si legge su msn.com