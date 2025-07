Rapporto Invalsi al centro-sud meno della metà dei 18enni comprende testi scritti

Il rapporto INVALSI 2025 mette in luce importanti disparità territoriali nella scuola italiana, con il Centro-Sud che registra risultati più bassi, soprattutto nella comprensione dei testi scritti tra gli 18enni. Una situazione che invita a riflettere sulle sfide e le opportunità di un sistema scolastico in evoluzione, con l’obiettivo di garantire a tutti i giovani pari opportunità di crescita e formazione. Perché investire nella cultura è fondamentale per il futuro del nostro Paese.

Il Rapporto INVALSI 2025 evidenzia luci e ombre sulla scuola italiana, con molte disparità tra nord, centro e sud. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Rapporto Invalsi, al centro-sud meno della metà dei 18enni comprende testi scritti

In questa notizia si parla di: rapporto - invalsi - centro - meno

Presentazione rapporto nazionale “Le prove Invalsi 2025”, messaggio di Fontana - Il 9 luglio a Roma, si sveleranno i risultati delle prove Invalsi 2025 in un evento di grande rilievo.

Per oltre la metà degli studenti, circa il 60-61%, mentre al Centro-Sud meno della metà degli allievi raggiunge i traguardi. I dati arrivano dal rapporto #Invalsi #scuola #italia Vai su X

++ A sud meno 50% diplomati medie va alle superiori preparato ++ In matematica competenze adeguate solo per 4 su 10 nel Sud-Isole (ANSA) - ROMA, 09 LUG - Alla fine delle scuole medie, in Italiano, a fronte di un 62% di allievi che mostrano competenze a Vai su Facebook

Rapporto Invalsi, al centro-sud meno della metà dei 18enni comprende testi scritti. In Sardegna il 70% finisce la scuola senza sapere la matematica; Scuola, rapporto Invalsi: cala la dispersione ma resta il gap Nord-Sud; Rapporto Invalsi: al Sud meno della metà di chi ottiene la licenza media ha competenze adeguate in Italiano, l'Inglese va meglio.

Invalsi 2025, al centro sud meno della metà degli studenti comprende i testi scritti - Il Rapporto Invalsi 2025 fotografa un’Italia scolastica spaccata: calano le competenze, aumentano i divari territoriali e le fragilità. Segnala blitzquotidiano.it

Rapporto Invalsi, al centro-sud meno della metà dei 18enni comprende testi scritti. In Sardegna il 70% finisce la scuola senza sapere la matematica - Confermato il calo delle competenze matematiche, come in tutti gli altri Paesi Ocse L'articolo Rapporto Invalsi, al ... Si legge su msn.com