PlayStation Plus Extra e Premium Sony ha annunciato i giochi di Luglio 2025 per PS5 e PS4

Preparatevi a un luglio ricco di emozioni e avventure su PlayStation! Sony ha annunciato i nuovi giochi che arriveranno nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 15 luglio 2025, offrendo ai possessori di PS5 e PS4 un’immersione ancora più coinvolgente nel mondo del gaming. Scopriamo insieme i titoli che renderanno questo mese imperdibile per gli appassionati, tra cui Cyberpunk 2077 e altri incredibili titoli…

Sony ha svelato i giochi che entreranno a far parte del catalogo offerto dal PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 15 Luglio 2025, dedicati anche in questo caso ai possessori di una PS5 o PS4. Diamo quindi un’occhiata ai giochi che arricchiranno la lista dei giochi PS Plus Extra tra pochi giorni: Cyberpunk 2077 PS5, PS4. Abiotic Factor PS5. Abiotic Factor (disponibile dal 22 Luglio). Banishers: Ghosts of New Eden PS5. Bluey: The Videogame PS5, PS4. Planet Zoo PS5. Risk of Rain 2 PS5, PS4. Tropico 6 PS5, PS4. New World: Aeternum PS5. Aggiungiamo che CD Projekt RED ha aggiunto che Cyberpunk 2077 è disponibile al download già da oggi, 9 luglio, con gli abbonati al PlayStation Plus del livello Extra e Premium che possono inoltre acquistare l’espansione Phantom Liberty approfittando di uno sconto esclusivo del 30%. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi di Luglio 2025 per PS5 e PS4

