Pieno di pregiudicati e ritenuto pericoloso | chiuso un locale del centro di Cosenza il blitz della Polizia

Un locale del centro di Cosenza, frequentato da pregiudicati e ritenuto pericoloso, è stato sequestrato dalla polizia durante un blitz deciso a tutelare la sicurezza pubblica. La sospensione della licenza per sette giorni rappresenta un messaggio forte contro comportamenti rischiosi e situazioni di degrado. Un passo deciso che mostra come le forze dell’ordine siano sempre pronte a intervenire per garantire tranquillità e legalità nella nostra comunità.

Sospesa per sette giorni la licenza di un locale a Cosenza, frequentato da pregiudicati: la Polizia interviene per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pieno di pregiudicati e ritenuto pericoloso: chiuso un locale del centro di Cosenza, il blitz della Polizia

In questa notizia si parla di: pregiudicati - locale - cosenza - polizia

Empoli, licenza sospesa per 10 giorni a un locale: era ritrovo di pregiudicati - Il Questore di Firenze, Fausto Lamparelli, ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni di un locale in via Ricasoli, Empoli.

Torna il Totale Fest, festival di musica indipendente ideato, promosso ed organizzato da Marley Session: Dal 9 all’11 luglio a San Lucido, Cosenza e Montalto Uffugo, un festival itinerante che unisce artisti, professionisti e pubblico per celebrare la musica indi Vai su Facebook

Pieno di pregiudicati e ritenuto pericoloso: chiuso un locale del centro di Cosenza, il blitz della Polizia; Cosenza. “Locale frequentato da pregiudicati”. Licenza sospesa per 7 giorni; Tolleranza zero a Cosenza, chiuso un locale in centro città: era considerato un “presidio di pericolosità sociale”.

Pieno di pregiudicati e ritenuto pericoloso: chiuso un locale del centro di Cosenza, il blitz della Polizia - Sospesa per sette giorni la licenza di un locale a Cosenza, frequentato da pregiudicati: la Polizia interviene per la sicurezza pubblica. Segnala virgilio.it

Cosenza, sospesa la licenza ad un locale in pieno centro. Ritenuto punto di riferimento di pregiudicati - Il questore di Cosenza ha sospeso per sette giorni la licenza di un’attività commerciale di somministrazione di cibi e bevande in centro città ... quicosenza.it scrive