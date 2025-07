Prove Invalsi 2025 Frassinetti | La vera sfida è che la scuola torni ad essere un ascensore sociale dove nessuno viene lasciato indietro

Le Prove INVALSI 2025 testimoniano un sistema scolastico in evoluzione, capace di migliorarsi ma ancora affrontando sfide cruciali. La riduzione della dispersione scolastica, anticipata di un anno, rappresenta un passo importante verso una scuola più inclusiva e equa. Tuttavia, il vero obiettivo rimane fare in modo che ogni studente possa utilizzare l’istruzione come un vero ascensore sociale, garantendo a nessuno di essere lasciato indietro. La vera sfida è che la scuola torni ad essere...

Il Rapporto INVALSI 2025 restituisce l'immagine di un sistema scolastico in trasformazione, segnato da segnali di miglioramento ma anche da nuove criticità . Il dato più incoraggiante riguarda la diminuzione della dispersione scolastica esplicita, che scende all'8,3%, superando con un anno di anticipo l'obiettivo fissato dal PNRR per il 2026, pari al 10,2%.

Prove Invalsi 2025, Frassinetti: La vera sfida è che la scuola torni ad essere un ascensore sociale dove nessuno viene lasciato indietro.

