Louis Vuitton Cup 2024 Luna Rossa non molla | al vantaggio di Britannia risponde e fa 3-3

Barcellona, 30 settembre – Luna Rossa si riporta in parità 3-3 nella sesta regata delle finali di America's Cup contro Ineos Britannia. La barca italiana, nella giornata di recupero delle regate saltate sabato scorso, vince autorevolmente su quella britannica capitalizzando una partenza perfetta e in lieve vantaggio sul team britannico, che ha avuto un solo momento di vantaggio subito perso e mai più recuperato. La sfidante italiana ha tagliato il traguardo con circa 350 metri di vantaggio, con Ineos Britannia che è arrivata a 17 secondi di ritardo. Nella quinta regata delle finali di Coppa America aveva avuto, invece, la meglio Ineos Britannia.