Libano parla il numero due di Hezbollah Naim Qassem | Andiamo avanti Israele non può distruggerci Ma non parla di reazioni

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ferito, frastornato, timoroso di nuovi attacchi.mostra i muscoli, promette che non indietreggerà, ma traspare la difficoltà nell’assorbire il duro colpo dell’uccisione del proprio leader, Hassan Nasrallah, in un raid d’. A metterci la faccia è il suo vice,, e l’immagine trasmessa ai sostenitori del Partito di Dio trasmette il senso di insicurezza che lo pervade: al buio, in una stanza segreta, con le persiane sbarrate,ai suoi sostenitori in abito nero e turbante bianco assicurando che la guerra andrà, senza però dare alcuna indicazione su una possibile reazione all’affronto di Tel Aviv.