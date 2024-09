La Serie A1 riparte con l’oro al collo Tutte a caccia dell’Imoco Conegliano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sullo sfondo le immagini destinate alla storia, quelle deldi Parigi 2024, con il volley italiano femminile finalmente sul tetto del mondo, in primo piano laA1 Tigotà 2024/2025, un campionato stellare, che dopo i sold out a ripetizione che la scorsa stagione ne hanno decretato il successo,da un’annata da record, che ha visto l’Italia dominare ovunque, dalla Nations League ai Giochi Olimpici, passando per i tre titoli europei conquistati a livello di club con Novara in Challenge Cup, Chieri in Cev Cup e l’invincibile, in Champions nella finale con Milano. L’avversaria da battere è una e una sola, l’Imoco, scudettata da sei stagioni consecutive e mai sazia, ma dalla stessa Vero Volley di Paola Egonu, alla Savino Del Bene di Kate Antropova, passando per Novara e Chieri, non mancherà la concorrenza.