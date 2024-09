Kate Middleton il tumore l’ha cambiata | non sarà mai più la stessa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha annunciato di essere finalmente “libera dal cancro”, ma la malattia potrebbe avere anche in futuro un impatto sui suoi impegni ufficiali e sulla sua condotta. Ne sono convinti diversi esperti, che hanno provato a spiegare come, da questo momento in poi,potrebbe scegliere di gestire la sua agenda. “nonmai come prima”: parla l’esperta Anche sesi è finalmente lasciata alle spalle i terribili giorni della malattia, il suo futuro potrebbe assumere contorni leggermente differenti rispetto al passato. Complici le cure e le necessarie attenzioni che tutti gli ex pazienti oncologici devono osservare, la Principessa potrebbe decidere di intervenire sulla sua agenda di impegni ufficiali.