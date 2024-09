Il Pacifico rischia di esplodere | Biden annuncia un pacchetto di aiuti militari a Taiwan per 567 milioni di dollari E Xi Jinping avverte | Dagli Usa una grave ingerenza

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ildi. Il presidente degli Stati Uniti, Joe, hato lo stanziamento di 567diin assistenza militare a. A darne notizia è un documento firmato dall’inquilino della Casa Bianca in cui si legge che “con la presente delego al Segretario di Stato l’autoritĂ ai sensi della sezione 506(a)(3) della FAA per dirigere il prelievo di fino a 567diin articoli e servizi di difesa del Dipartimento della Difesa, nonchĂ© istruzione e addestramento militare, per fornire assistenza a”. Ildiundiper 567di. E Xi: “Usa una” Una mossa che ha fatto infuriare le autoritĂ di Pechino che reputano l’Isola di Formosa come parte integrante dello Stato cinese.Âè “territorio sacro della Cina.