Il Napoli prova a dribblare i problemi di testa della Serie A

(Di lunedì 30 settembre 2024) C’è un copione che non cambia da quando laA è iniziata ad agosto. Chi raggiunge laclassifica in solitaria non riesce a rimanere inalla classifica la giornata successiva. Non ce l’ha fatta la Juventus, non ce l’ha fatta l’Udinese, non ce l’ha fatta il Torino. Di tutte e tre se ne è parlato un gran bene, si è tirato in ballo il modello Juve, o meglio Thiago Motta, quello Kosta Runjai?, quello Paolo Vanoli. Il tempo di un’illusione e nulla più. Ocio però che i bianconeri di Torino al contrario delle altre due concedono poche occasioni e non subiscono gol: non può andare così per sempre, ma intanto va. Forse non divertono come si aspettavano i più al ricordo del periodo bolognese dell’allenatore, ma tant’è.