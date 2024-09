Il Città di Varese sorride Oltrepò e Vogherese ko

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sorrisi da, lacrime dal Pavese. Se ildidi mister Floris procede a vele spiegate grazie alla vittoria per 2-0 al Franco Ossola, le note dolenti cominciano dall’che resta al palo con il quinto stop in altrettante contese contro il Chisola (2-4) e un numero di reti raccolte in fondo alla porta decisamente troppo elevato, 15 con una media di tre a gara. I gol realizzati sono invece stati solamente tre e portano a una differenza reti di meno 12, la peggiore del raggruppamento. Pur con uno Hrom in ottima vena realizzativa autore di una doppietta, la squadra di mister Maurizio Parolini non è stata capace di arginare l’offensiva della coriacea compagine piemontese che è invece riuscita a dare ossigeno alla sua classifica affondando la lama quattro volte con De Riggi, Rizq (doppietta) e Viano.