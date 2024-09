I conti sono vulnerabili e sulle pensioni basta ideologia Valerii Censis sulla Manovra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’immagine che si profila in Italia, quando il governo – come in questo periodo è alle prese con la costruzione della– è quella comune anche ad altri Paesi europei. I margini operativi, al di là dell’esiguità delle risorse,sempre più ridimensionati. “Soprattutto quando si approccia al tema della crescita, ci si rende conto di quanto la materia sia sempre di più di carattere sovra nazionale”. È l’inizio dell’analisi che il direttore generale del, Massimilianoconsegna a Formiche.net. Come si presenta il Piano strutturale di Bilancio, previsto dal nuovo Patto di Stabilità? I margini, in termini di risorse,piuttosto angusti. Nonostante l’effetto del ricalcolo del Pil stimato da Istat, che di fatto “aggiunge” 98 miliardi su base triennale, l’immagine che emerge è quella di una sostanzialetà deipubblici.