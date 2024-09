Da Transformers | One a Nanni Moretti i film da vedere al cinema

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono altutti e tre dal 26 settembre, i primi titoli di cui voglio parlarvi oggi. Never let go – A un passo dal Male si presenta come un mistery horror segnando il ritorno di Halle Berry, peraltro molto solida nella sua interpretazione di questa madre isolata in un bosco insieme ai due figli che istruisce a sopravvivere al “male”. La sacralità salvifica del legno di casa dovrebbe tenerli a riparo dal maligno insondabile al di là del bosco. Per uscire hanno una corda che li tiene ancorati alla vecchia casa come un cordone ombelicale. I bambini in questo isolamento di digiuno anche sociale si ritroveranno come dei caino e abele a scegliere se continuare a fare i palombari di terra o tentare la fuga.