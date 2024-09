Ciclismo Italia non pervenuta nella prova in linea maschile ma Finn fa sperare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Altro Mondiale die altrainin cui l’sta a guardare. Un azzurro non trionfa nell’appuntamento iridato dal lontano 2008 a Varese, quando ad alzare le braccia al cielo fu Alessandro Ballan e il digiuno non si è interrotto neanche quest’anno a Zurigo, in un’edizione vinta da un eccezionale Tadej Pogacar a 100 km dal traguardo. Traccia deglini del c.t. Daniele Bennati ce n’è stata ben poca: il migliore al traguardo è stato Giulio Ciccone che ha chiuso in venticinquesima posizione, comunque mai tra i big durante la corsa. Gli unici due momenti di speranza sono stati l’attacco da parte di Mattia Cattaneo hato a entrare in una buona azione e Andrea Bagioli, che inizialmente ha reagito all’accelerazione di Pogacar.