Caso Sinner il comunicato ITIA | Seguite le linee guida del codice antidoping

(Di lunedì 30 settembre 2024) “L’International Tennis Integrity Agency () riconosce la decisione dell’Agenzia mondiale(WADA) di presentare ricorso contro la sentenza di non colpevolezza o negligenza neldel tennista italiano Jannik, emessa da un tribunale indipendente nominato da Sport Resolutions il 19 agosto 2024. Ai sensi delmondiale, la WADA ha il diritto finale di presentare ricorso contro tutte queste decisioni”. Lo si legge in una nota del 28 settembre pubblicata dall’International Tennis Integrity Agency () in riferimento al ricorso dell’Agenzia Mondialeal TAS contro l’assoluzione di Jannikneldi contaminazione da Clostebol.