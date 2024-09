Bios Srl | Cambiamenti climatici agevolano la proliferazione di insetti e infestanti è fondamentale fare trattamenti preventivi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) - Le forti piogge e le conseguenti esondazioni spingono scarafaggi e topi a lasciare le tane allagate per diffondersi nell'ambiente Piacenza, 30/09/2024 Piogge torrenziali che si presentano periodicamente, non solo in autunno, alternate a lunghi periodi di caldo torrido. Isono una realtà con cui ci si trova ai conti nella vita di tutti i giorni, con conseguenze che riguardano l'equilibrio dell'intero ecosistema. Tra i segnali che rendono evidenti questic'è per esempio l'aumento della presenza die piccoli animali. “Le forti piogge e le conseguenti esondazioni di corsi d'acqua e canali rendono impraticabili le loro tane e li costringono ad uscire all'esterno” spiega il dott.