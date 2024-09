Atp 500 Sinner batte Lehecka in due set e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Jannikconquista il pass per le semifinali del China Open, il torneo ATP 500 in corso sul cemento di Pechino, dove cerca di difendere il titolo vinto lo scorso anno contro Daniil Medvedev. Dopo aver superato con fatica Nicolas Jarry e Roman Safiullin, entrambi battuti solo dopo una rimonta, il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul ceco Jiri, attualmente 37° nel ranking ATP, con un punteggio di 6-2 7-6(6) in un match durato un’ora e 45 minuti. Per, si tratta della quattordicesima vittoria consecutiva, a partire dalla sconfitta contro Andrey Rublev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montreal, che è stata seguita dai successi a Cincinnati e agli US Open. Ora, per guadagnarsi un posto in finale – dove potrebbe incontrare Carlos Alcaraz –sfiderà il vincitore della sfida tra Andrey Rublev e Yunchaokete Bu.