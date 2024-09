Verona Zanetti | Brutta partita ma l’errore dell’arbitro è grave

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) L’allenatore dell’Hellas, Paolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Como: “Nel primo tempo è mancata aggressività, abbiamo sbagliato l’atteggiamento e arrivavamo sempre in ritardo, e questo ha semplificato le cose per il Como. I gol non sono mai colpa del singolo, è un parametro sul quale stiamo sbattendo la testa e forse sta diventando una paura, ma spero che ce la riusciremo a togliere presto. Nel secondo tempo l’energia nostra è aumentata, e fino all’espulsione avevamo spostato l’inerzia delladalla nostra parte. Poi siamo rimasti in dieci e la gara è cambiata di nuovo“. Il tecnico scaligero ha poi aggiunto: “Siamo solo all’inizio, ma le sconfitte pesano tutte e fanno accendere dei campanelli d’allarme. Prendiamo gol troppo facilmente e senza lavoro di squadra siamo fragili.