Traffico Roma del 29-09-2024 ore 13 | 30

(Di domenica 29 settembre 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione chiusa la via Pontina tra via selciatella via Guardapasso in direzioneper un incidente avvenuto al km 50 E400 riaperto alil sottovia Ignazio Guidi Al Trullo rimane chiusa via Montecucco per la rottura delle condutture dell’acqua e altezza di via del Trullo cuore su via del Foro Italico tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione e questo pomeriggio alle 15 proprio allo stadio Olimpico si gioca aVenezia partita valida per la sesta giornata di Serie A Come di consueto È previsto un notevole aumento delnella zona dello stadio e sulle scale di accesso nell’area del Foro Italico con inevitabili disagi alla circolazione per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.