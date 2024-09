Serie C Girone B 7ª giornata | crolla il fattore campo e la Ternana vola in vetta Prima vittoria del Legnago | RISULTATI e CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) Ladi Abate trova la quartaconsecutiva einalladelB diC in attesa del posticipo di domani del Pescara. Intanto, però, i rossoverdi stasera vanno a dormire da capolista dopo l’uno-due di Cianci e Cicerelli che ha consentito loro di stordire l’Arezzo a domicilio contenendone, poi, il ritorno per chiudere sull’ 1-2 la gara. Si rialza l’Entella dopo la sconfitta casalinga ad opera del Pescara e sbanca Ferrara con un perentorio 0-2 ai danni della Spal, penultima a 4 punti. Vince ancora il Rimini, al terzo successo in fila, secondo consecutivo fuori casa. In metà settimana i biancorossi hannosbancato Perugia e ora fatto la festa a domicilio all’Ascoli con un gol di Parigi al minuto 73, dimostrando, ancora una volta, capacità di soffrire e poi colpire.