Selvaggia Lucarelli Show | tutti i suoi commenti pungenti contro cast e giurati

(Di domenica 29 settembre 2024) Ballando con le Stelle è sulla carta una trasmissione piuttosto soporifera fra anziani che ballano, grandi complimenti e applausi anche a chi rotola sul palco. Per fortuna però c’è. La giudice non ha paura di dare insufficienze ed è perfetta per animare un po’ la puntata. Lo ha fatto con Sonia Bruganelli, con Anna Louoldi, ma anche con la divina Federica Pellegrini a cui Ivan Zazzaroni ha dato un 7 e lei le ha dato un 4 sostenendo che la sua coreografia fosse “la cosa peggiore vista stasera“. “Io vorrei capire da Madonia perché è pettinato come Tony Effe. Sarò franca: è la cosa peggiore vista stasera. Hai investito poco nel tempo, ma sono sicura che prossimamente potrai migliorare“.