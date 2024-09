Pisilli giornata indimenticabile | il gol con la Roma? Un sogno che si avvera

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) Un gol di Niccolòha regalato il successo allanella sfida del campionato di Serie A contro il Venezia. "Segnare in questo stadio con questa maglia è unche si, sono contentissimo. Il mio primo pensiero è stato andare verso i compagni per esultare, mi sono fatto un regalo di compleanno. Cerco sempre di imparare dai più grandi, ai quali cerco di rubare i dettagli. La dedica alla mia famiglia e ai miei compagni, magari stasera farò una cena con i parenti". Così al microfono di Dazn il centrocampista della, Niccolò, autore del gol partita nel successo per 2-1 dei giallorossi sul Venezia, a pochi giorni dal suo ventesimo compleanno, che ha festeggiato lo scorso 23 settembre.