Oroscopo Paolo Fox 30 settembre 2024 | periodo faticoso per il Sagittario

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 29 settembre 2024) L'diFox del 30anticipa come si concluderà questo mese di transizione. È stato undi alti e bassi, in cui sentimenti misti hanno fatto la loro parte. La Luna in Vergine accentua la fatica per il povero. Scopriamo cosa dicono le previsioni astrologiche diFox di lunedì 30, invitando a dare un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale.30diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete prevede un lunedì ideale per ripristinare il proprio equilibrio interiore, ma anche quello con i propri familiari. Toro - L'diFox del Toro segnala che una situazione lavorativa o di denaro si sbloccherà entro breve tempo, al massimo un paio di giorni. Gemelli - L'diFox del Gemelli sconsiglia di fare programmi stressanti, specie nel pomeriggio.