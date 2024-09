Luna Rossa contro Ineos Britannia regate 3 e 4 oggi domenica 29 settembre | programma orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Nella giornata di29, alle 14:10 e alle 15:15 sono inle3 e 4 delle finali di Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di Emirates New Zealand in America’s Cup.sono sull’1-1, dopo che la giornata didi ieri è stata cancellata e rinviata ad. Nella giornata di ieri il Comitato ha rimandato la partenza di oltre un’ora e mezza e poi ha dovuto annullare la regata, visto che nessuno dei due AC75 è stato in grado di completare il percorso nei 45 minuti previsti, il tempo limite previsto dal regolamento per completare la regata.era nettamente in vantaggio, ma l’imbarcazione britannica, come quella italiana, è caduta dai foil e non è più riuscita a toccare i 18 nodi necessari per decollare.