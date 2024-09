Juventus Di Canio su Vlahovic | Non sopporta la pressione succede ai giocatori piccoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) “Nonre laè da, non da Juve.nel senso che lui potrebbe essere un gran bel giocatore, così dimostra di non esserlo. Non do giudizi definitivi, dico solo che quell’atteggiamento non è da grande giocatore”. Lo ha detto Paolo Didagli studi di Sky Sport Club parlando di Dusane del suo momento alla: “Fai il rigore, è sempre difficile segnare, ma poi tieni questo atteggiamento col Genoa, la squadra più disastrata del campionato e in una partita a porte chiuse – ha spiegato l’ex centrocampista – Non è che hai fatto una doppietta in uno scontro diretto, dove sarebbe comunque sbagliato avere quell’atteggiamento Non è che giochi nel Pinnetto, dico un nome casuale Giochi nella, sei, fammi due doppiette negli scontri diretti e allora poi fai l’arrogante. Non col Genoa e a porte chiuse”.