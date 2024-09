Italia non pervenuta ai Mondiali di ciclismo Ciccone 25 azzurri assenti nelle fasi calde

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Un Mondiale che verrà ricordato da tutti gli appassionati, quello di Zurigo. L’attacco di Tadej Pogacar a 100 chilometri dal traguardo per mettersi addosso la maglia iridata quasi tre ore dopo è già leggenda. Tutti gli altri sono stati ridotti a figuranti, ma l’forse è riuscita a fare ancora peggio. Non era la gara in cui la nazionale di Daniele Bennati si presentava con delle ambizioni concrete. La speranza era riposta su Antonio Tiberi, che veniva da un ottimo Giro di Lussemburgo, ma la maglia bianca all’ultimo Giro d’non si è mai fatta vedere, chiudendo lontanissimo. Il migliore dei nostri è stato Giulio, altro uomo che nella giornata giusta avrebbe potuto dire la sua, ma il venticinquesimo posto finale è davvero troppo poco. Si sono visti soltanto un paio di flash di colore azzurro durante gli oltre 270 chilometri svizzeri.