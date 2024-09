Il fuori onda di Monica Setta fa scoppiare una polemica lei replica | il chiarimento

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 29 settembre 2024)oggi, durante un collegamento con un telespettatore a UnoMattina In Famiglia, si è lasciata andare a un commento non credendo di essere in. Alla vista del signore in collegamento da casa pronto a giocare al gioco del karaoke ha chiesto al colonnello Francesco Laurenzi: “Madonna mia, ma com’è ridotto? Ma chi è lui?“. A risposta diretta: “Un pensionato di 69 anni“, la conduttrice ha aggiunto: “Ma questo qua è un maschio o una femmina?“. Tornata “ufficialmente” indopo l’esibizione del signore Carmelo,gli ha fatto i complimenti: “Meraviglioso Il Mondo di Jimmy Fontana. Bellissima canzone con un forte contenuto simbolico; lui l’ha saputa interpretare, secondo me, alla perfezione. Bravo! Questa è una gara tra i migliori“. Purtroppo però il danno era stato fatto e il video era già diventato virale in pochissimi minuti.