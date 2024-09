Gabana Lo scudetto resta un’ambizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Testa alta, idee chiare. "Sono qui per rimanerci" racconta Giulia(in foto) alla vigilia di una stagione che Modena vuole di rilancio anche e soprattutto per riaffezionare il pubblico e far tornare il PalaPanini una bolgia e per colmare quel divario che la separa dalle prime. Giulia, questo è il terzo anno al timone di Modena Volley, dopo due stagioni che hanno lasciato sensazioni opposte: cosa si aspetta dalle nuove sfide sportive del 2024/2025? "Mi aspetto una stagione difficile, ma sicuramente diversa dall’ultima. Abbiamo cambiato molto anche quest’anno e stiamo cercando di calibrarci, per poi poter andare avanti con continuità. Quest’anno abbiamo costruito una squadra più equilibrata, facendo tesoro di alcuni errori commessi l’anno scorso. Come ho detto ai ragazzi e allo staff mi aspetto di vedere ogni domenica grinta e determinazione dal primo minuto all’ultimo".