Cure amore e umanità Grazie ai medici del Murri

(Di domenica 29 settembre 2024) In un tempo di generale difficoltà per il mondo sanitario e per i pronto soccorso in particolare, ci sono storie che arrivano e che restituiscono fiducia e serenità nei confronti dell’ospedale fermano. La testimonianza arriva da Maria Teresa Eleuteri che ha da poco perso l’anziana mamma proprio al, dopo un’esperienza di cura piena die di. "Parole che corrispondono a verità ma che, ogni volta che arrivano, ci riempiono di orgoglio e soprattutto, ci rendono felici per la gratitudine espressa nei confronti dei tanti nostri professionisti che contribuiscono in maniera significativa a tenere alta, anzi ad incrementare, gli standard qualitativi della nostra sanità fermana contraddistinta da professionalità e grande", commenta il direttore dell’Ast Roberto Grinta.