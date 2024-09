Chi sono i veri mostri nelle stragi familiari? I record della serie tv Monsters e la domanda che agita gli spettatori

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 29 settembre 2024) Agli occhi del mondo erano perfetti, ma in casa si consumava l’orrore. Un pattern ricorrentee che ritorna anche nella storia dei fratelli Erik e Lyle Menendez, condannati per l’omicidio brutale dei genitori del 20 agosto 1989. Quella tragica notte, i due ragazzi, di 18 e 21 anni, spararono a freddo ai loro genitori, in un caso che ha suscitato un ampio dibattito sociale e giuridico negli anni a seguire. Condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, i Menendez subirono due processi caratterizzati da colpi di scena e interrogativi su cosa fosse realmente accaduto all’internoloro famiglia. Dopo aver tentato di far passare l’omicidio come un crimine mafioso, furono arrestati quando Erik confessò tutto al suo psicologo.