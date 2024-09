Vaccini Fimp | Coperture pediatriche possibili con tutti su stesso obiettivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Il ruolo del pediatra di famiglia nell'incrementare ledelle vaccinazioni raccomandate per raggiungimento dell'ministeriale "è essenziale perché essendo presenti su tutto il territorio nazionale siamo, insieme ai centri vaccinali, gli attori protagonisti di questo sistema". Così Antonio D'Avino, presidente Federazione italiana medici e pediatri (), in occasione del Congresso nazionalein corso a Rimini fino a domenica, spiega che "l'aumento dellevaccinali è possibile solo segli stakeholder lavorano nella stessa direzione". In questo contesto, "sempre di più, il pediatra di famiglia vuole lavorare nel proprio studio e inserire l'attività vaccinale - continua D'Avino - avvalendosi anche di personale infermieristico e di supporto per migliorare l'organizzazione dello studio professionale.