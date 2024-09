Università di Firenze un talk sull’intelligenza artificiale chiude Bright-Night 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre- Sicon il“Dialoghi sopra l’etica, la teoria e l’intelligenza”, curato dai docenti Matteo Galletti e Silvano Zipoli Caiani, il programma realizzato dall’diper la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori, manifestazione europea dedicata alla divulgazione della scienza e della cultura che in Toscana prende il nome di. L’appuntamento al Museo di Geologia e Paleontologia si svolgerà domenica 29 settembre alle ore 11 al Museo di Geologia e Paleontologia, nella Sala Strozzi, via la Pira 4. Registrano il “tutto esaurito” gli altri appuntamenti di domani organizzati dall’Ateneo fiorentino nelle sedi del Sistema Museale fiorentino: dalla visita guidata a Villa Galileo alle proposte a La Specola, passando per le attività del Museo di Antropologia ed Etnologia fino a Villa La Quiete.