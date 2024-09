Transformers One la recensione | accadde su Cybertron

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 28 settembre 2024) Il film:One, 2024. Regia: Josh Cooley. Cast: Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne, Jon Hamm. Genere: animazione, azione, fantascienza. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Annecy, in lingua originale. Trama: L’amicizia tra Orion Pax e D-16, prima che diventassero Optimus Prime e Megatron. A chi è consigliato? Ai fan dei, soprattutto delle versioni animate. C’è un che di simbolico nel fatto che itornano al cinema in forma completamente animata nel 2024, a quattro decenni esatti dall’esordio della storica serie che introdusse sullo schermo (piccolo, in quel caso) il brand di giocattoli della Hasbro.