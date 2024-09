Stranger Things 5 l' attore di Dustin avvisa i fan | Sarà la stagione più spaventosa di sempre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 settembre 2024) L'dianticipa la quintadiin un entusiasmante aggiornamento sulle riprese, svelando le sue sensazioni durante le riprese. La quinta e ultimadisi preannuncia come la più grande e inquietante di tutte, secondo Gaten Matarazzo, l'che interpreta. Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, Matarazzo ha offerto un aggiornamento sullo stato delle riprese e sugli obiettivi narrativi dellafinale, sottolineando come i creatori della serie, i fratelli Duffer, puntino a rendere questaindimenticabile, sotto diversi punti di vista.5: lapiùDopo il successo delle prime quattro stagioni, che hanno visto Hawkins quasi distrutta dal Sottosopra, Gaten Matarazzo ha confermato che l'intenzione è quella di ampliare ulteriormente