' Stop bombe in Libano' presidio a Roma davanti Pantheon

(Di sabato 28 settembre 2024) "Fermare subito i bombardamenti in". Questo lo striscione srotolatoal, in piazza della Rotonda, al sit-in con gli studenti di Cambiare Rotta e Osa, il movimento Potere al Popolo, e alcuni attivisti dei Giovani palestinesi italiani, per dire "ai bombardamenti ine al genocidio a Gaza". "Palestina Libera" urlano i partecipanti al. Tra i manifestanti che prendono parola in piazza viene ricordato l'appuntamento del 5 ottobre per il corteo nazionale organizzato a "un anno dal genocidio in Palestina", ma attualmente vietato dalla questura. "Il governo vuole reprimere il dissenso. Il 5 saremo comunque in piazza", affermano i palestinesi.