Santa Maria delle Stelle si riparte | L’ospedale non sta morendo

(Di sabato 28 settembre 2024) Organico totale da 431 unità l’anno scorso a 463 attuali, 32 in più. In dettaglio infermieri da 210 a 217, professionisti da 11 a 18, ostetriche da 23 a 29. I posti letto, un numero chiave: da 116 a 159. Le nascite, da 325 a 356. E un valore di produzione dell’attività del nosocomio aumentato in un anno del 30%. Numeri, certo. "Ma che attestano una realtà.ha un trend in crescita dopo anni difficili. Ora la sfida è mantenerlo attrattivo: solo così si potrà superare la sfida del personale". Numeri e dati a raffica, davanti a un pubblico folto di cittadini, sindacati e operatori ospedalieri, alla commissione straordinaria chiesta da Pd e liste civiche sulla situazione del, e che ha avuto come relatrice la direttrice generale dell’Asst Melegnano Martesana Roberta Labanca.