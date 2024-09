San Martino in Rio fra i trattori appare Luciano Spalletti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Sanin Rio (Reggio Emilia), 28 settembre 2024 - Il ct della nazionale azzurra,, non si trova a proprio agio solo in stadi e in campi di allenamento, ma anche nelle campagne. Una passione, quella per il mondo agricolo, che giovedì lo ha portato a visitare la sede di Argo Tractors di via Lemizzone a Sanin Rio, probabilmente in vista dell’acquisto di un trattore per le sue attività personali. Accompagnato dai dirigenti dell’azienda, è stato solo visto dagli operai, ma senza un vero e proprio contatto diretto con loro. E’ rimasto per breve tempo nell’azienda reggiana, per poi ripartire.