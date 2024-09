Roma-Venezia Juric | Sensazioni positive squadra partecipe e che si diverte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) “La mia sensazione è positiva. Mi sembra che lapartecipi e che si diverti. Anche dopo la partita contro il Bilbao abbiamo parlato e vogliamo affrontare le partite con grandissimo entusiasmo”. Queste le parole dell’allenatore della, Ivan, alla vigilia della sfida contro il. “Pellegrini ha un comportamento eccezionale. Ha lavorato a parte negli ultimi giorni e oggi proverà con il gruppo. Ha tanta voglia di giocare; un po’ di dolore c’è ma vuole esserci. Vuole dimostrare chi è, dando il suo contributo”, ha aggiunto. Ancora sui singoli: “Celik e Dybala non hanno lesioni. Vogliono allenarsi e provare. Da questo punto di vista siamo fortunati e abbiamo uno staff molto preparato. Trigoria offre il massimo livello di recupero. Il lavoro sul campo è quello che ti dà la forza in partita. Ladeve giocare sempre al massimo per raggiungere il risultato”.