Piatti tipici e Paradello d’oro si inizia con la Sagra dell’anguilla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) COMACCHIO A Comacchio, oggi, prenderà il via la 26esima edizione della, evento che celebra la "regina delle Valli". La città lagunare si prepara a vivere tre weekend (28-29 settembre, 5-6 e 12-13 ottobre) ricchi di attività,tive all’insegna dell’enogastronomia, della cultura, della tradizione e della natura. Ad allettare il gusto con tante sfumature diverse ci saranno le proposte dei numerosi ristoranti, dei punti ristorazione convenzionati e dello stand gastronomico della Manifattura dei Marinati che, al suo interno, accoglie la Sala Fuochi dove ancora oggi vengono arrostite le anguille selvatiche. L’evento, gestito da Work and belong con il patrocinio del Comune e del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, inaugurerà oggi alle 11 in piazzetta Trepponti, alla presenza delle autorità e degli organizzatori.