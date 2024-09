Niente Consiglio aperto sulla sanità | Comune sotto tutela è gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) "Siamo esterrefatti. Avevamo apprezzato la scelta dell’amministrazione comunale di organizzare un importante momento di confronto sull’ospedale di Macerata emaceratese, come si leggeva ancora lo scorso 23 settembre sul sito del, specificando che l’obiettivo era quello di ascoltare le istanze dei cittadini, degli operatori sanitari e di tutte le organizzazioni e associazioni che operano in quest’ambito. Ora ilcomunale non è più. È una scelta gravissima, tanto più se dovuta all’ingerenza della Regione che mina l’autonomia dello stesso, alla quale ilsi è allineato, dimostrando come l’amministrazione maceratese sia". È durissimo il giudizio di Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil,variazione dello svolgimento della seduta delnell’aula sinodale il prossimo 4 ottobre.