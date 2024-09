LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | si parte alle 12 45 Longo Borghini per il colpaccio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 Percorso piuttosto semplice nel disegno quello che le atlete saranno costrette ad affrontare. Il tracciato odierno consiste nella ripetizione di un circuito per ben cinque occasioni, preceduto da un tratto pianeggiante, per un totale di 154,1 km. Due gli strappi degni di nota: il primo, quello di Binz (1.5 km al 9.1%), aprirà le danze nel gruppo, mentre il secondo, quello di Witikon (1.4 km al 7.2%), sarà da affrontare in ben quattro circostanze e farà probabilmente da palcoscenico per la lotta al successo. 12.25 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alladella prova in lineaélite valevole per i Campionatidisu strada in corso nei dintorni di Zurigo (Svizzera).