La quota di mercato non conta più | le Pmi digitalizzate possono prosperare con la tecnologia

(Di sabato 28 settembre 2024) Ultimamente sento sempre più i piccoli imprenditori parlare di ‘di’, spesso però senza avere una chiara comprensione di cosa significa davvero. Per molti, l’unico vero parametro per valutare l’efficienza aziendale resta ancora il fatturato in valore assoluto. Tuttavia, qualcosa sembra stia cambiando. Ladiè da sempre considerata una misura chiave del successo aziendale, un indicatore diretto di come un’impresa si confronta con i suoi concorrenti: è la percentuale delle vendite totali di un’azienda rispetto al fatturato totale di quel. Più grande è ladi, maggiore è il peso di quell’azienda nel settore.