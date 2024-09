I due satelliti Esa che creano eclissi di sole a comando

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 – Due‘gemelli’ in grado di creare dellesolari totali a: è la nuova missione dell’Agenzia spaziale europea (Esa), che tra poche settimane prevede di lanciare una coppia di navicelle in formazione ravvicinata intorno alla terra. Si tratta della prima missione di volo in formazione di precisione al mondo. I due– chiamati Coronagraph e Occulter – partiranno verso l’orbita terrestre dall’India e saranno collegati da laser e sensori di luce ad altissima precisione. Attraverso una sonda, potranno muoversi per bloccare la luce solare che viaggia verso la terra. Lo scopo è quello di permettere una migliore osservazione dellee di migliorarne la nostra comprensione. Si cercherà di capire come questo fenomeno è in grado di causare interruzioni alle linee elettriche, aigps e ad altre tecnologie terrestri.