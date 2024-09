Giubileo cambia il sistema tariffario dei bus turistici

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 – È stata pubblicata l’Ordinanza commissariale che modifica ildei permessi da rilasciare ai Busper la circolazione sul territorio di Roma Capitale, in occasione del2025. Cosa prevede l’Ordinanza L’Ordinanza determina una rimodulazione temporanea deldei permessi Busper la circolazione sul territorio di Roma Capitale per l’annualità 2025, per razionalizzare i flussi in spostamento sul territorio in occasione del, con l’adozione di misure indispensabili allo scopo di ridurre l’utilizzo delle aree centrali (ZTL B) in luogo di quelle dislocate nelle aree periferiche (ZTL A), con cambio modale e raggiungimento mediante i servizi TPL delle aree centrali, che saranno caratterizzate da una più che rilevante presenza turistica.