Fiumi di droga l’inchiesta | spaccio e rapina al D-Verso in quindici verso il processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Ferrara, 28 settembre 2024 – Loin zona stazione ritorna in un’aula di tribunale. E lo fa con molti nomi già noti alle cronache giudiziarie, tra cui presunti esponenti dei clan nigeriani e altri soggetti coinvolti in fatti criminali o di sangue. L’ultima inchiesta in ordine di tempo che mette sotto la lente il mercato dellain quella parte di città è arrivata di recente a una svolta con la richiesta di rinvio a giudizio disoggetti, tutti nigeriani, e la fissazione dell’udienza preliminare, prevista per il 24 ottobre. Il pubblico ministero Isabella Cavallari contesta agli imputati (a vario titolo) unaai danni di connazionali e oltre duecento episodi di, principalmente dei cocaina, eroina e marijuana.