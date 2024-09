Empoli-Fiorentina le parole di D’Aversa | E’ una sfida tra Davide contro Golia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – L’attende laforte di una classifica che vede gli azzurri avanti ai viola, ma per Robertosono comunque i gigliati a partire favoriti. La formazione di Palladino, sottolinea il tecnico, “ha investito molto ed ha una rosa competitiva. Sarà unache ricorda”. L’esultanza di Emmanuel Ekong dopo il gol allo stadio Grande Torino Il match andrà in scena domani alle 18 al Castellani. "I complimenti non mi entusiasmano troppo - dice ancora- perché rischiano di farci abbassare la guardia. Il nostro obiettivo è ricercare la prestazione: il risultato, poi, sarà una naturale conseguenza". Con questa posizione in classifica l'potrebbe affrontare la gara con meno pressione. "Sarebbe un errore pensarlo. La serenità – dice– non deve mai portarci a sottovalutare l'impegno.