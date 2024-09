Doppietta Vlahovic la Juve manda ko il Genoa | 3-0 a Marassi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) La Signora ricomincia da tre. Nel silenzio di ‘’ lantus alza la voce, ritrova la via del gol, spezza il tris di pareggi senza reti che avevano fatto suonare più di un allarme e si porta momentaneamente in testa alla classifica, scavalcando i cugini del Torino, attesi alla sfida contro la Lazio. Ci pensa, a cambiare volto alla Signora, con unaalbattuto 3-0 e che deve aver pagato la mancata spinta del proprio pubblico, costretto a restare fuori dallo stadio per la squalifica del campo a seguito dei gravi episodi nel derby della Lanterna di mercoledì scorso. La buona prova di Koopmeiners ha contribuito a risollevare la squadra di Motta, poco propositiva, veloce e aggressiva nella prima frazione di gioco per poi distendersi nella ripresa grazie anche al rigore in avvio che ha sbloccato il match.