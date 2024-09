Che giornata per un pr di Coviolo | Io testimone di nozze di Buffon

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Gianluigie Ilaria D’Amico convoleranno oggi anella splendida Villa Oliva sulle colline lucchesi. E fin qui nulla di strano si direbbe. Almeno fino a quando non si scorge la lista dei testimoni: perché fra i tre prescelti del portierone da 1.151 partite disputate tra club e nazionale c’è Gianluca ‘Frutto’ Baccarini, 55enne conosciutissimo a Reggio che assieme all’ex portiere Alessandro Nista e a Paolo Luchi accompagnerà il 46enne di Carrara all’altare. "Francamente non me lo aspettavo: con tutte le persone famose che Gigi ha conosciuto in 25 anni di calcio ha scelto proprio me. Ma fa ancora più piacere, perché è l’esempio più concreto dell’amicizia che abbiamo instaurato", ribadisce Baccarini. "Sul come ci siamo conosciuti beh, occorre fare più di un passo indietro". Prego. "Torniamo al primo periodo dial Parma, quindi almeno 25 anni fa.