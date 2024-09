Calcio Dilettanti Corrente saluta Fiorano Terre Chmangui se ne va La ’Citta’ ritrova Mandelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Chiude lunedì il mercato dei. Al’attaccante Antonio(2001) che va al Casalgrande, coi reggiani che hanno liberato Sula. Daldi Castelli in uscita il difensore: su di lui Osteria Grande e Medicina. ANTICIPI. Oggi alle 15 in Prima "D" Fox Junior-Pavullo, in Seconda "F" Maranese-San Paolo, in Terza "A" Gaggio-Cognentese e in Terza "B" Fides Panzano-La Veloce. Serie D. Abbondanza in mediana domani per la Cittadella a Riccione. Mister Salmidopo 3 giornate di squalifica e così si apre un ballottaggio a 4 per 2 maglie con Marchetti, Osuji e Mora, sempre out Orlandi. Nei romagnoli qualche dubbio in difesa (Vacca-Barsotti) e in attacco (Napolitano-Bontempi). Eccellenza. Domani si gioca la 5^ giornata, ecco le ultime per le tre modenesi.